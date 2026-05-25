Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Waren (ots)

Am 24.05.2026 ereignete sich gegen 19:45 Uhr auf der K 2, zwischen der B 108 und der Ortschaft Sommerstorf, ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen durchfuhr eine 19-jährige PKW-Fahrerin eine Linskurve mit überhöhter Geschwindigkeit. Am Ausgang der Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich damit mehrfach auf der Fahrbahn. Der PKW prallte in der weiteren Folge gegen einen Straßenbaum und kam dort zu Liegen. Der Baum wurde bei dem Aufprall entwurzelt. Die Fahrzeugführerin, welche sich alleine im Fahrzeug befand, wurde schwerverletzt und musste durch einen Rettungswagen in das Müritz-Klinikum Waren zur weiteren Behandlung verbracht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Während der Unfallaufnahme musste die K 2 zeitweilig vollgesperrt werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000,- EUR.

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