Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Krad und Fußgänger in Wolgast (LK V-G)

Wolgast (ots)

Am 24.05.2026 gegen 15 Uhr ereignete sich auf der B 111 ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Kradfahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schob ein 66-jähriger Fußgänger sein Fahrrad über die Fußgängerinsel auf der B111 in Wolgast, unmittelbar vor der dortigen HEM-Tankstelle. Hierbei missachtete er den aus Wolgast kommenden und in Richtung Bannemin fahrenden 51-jährigen Kradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Kradfahrer. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß schwer und der Kradfahrer leicht verletzt. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Wolgast verbracht. Der eingetretene Sachschaden beträgt insgesamt ca. 5.000 EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des nicht mehr fahrbereiten Kraftrades, musste die B 111 für ca. 40 Minuten halbseitig gesperrt werden. Es wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Alle beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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