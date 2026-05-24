Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall in Ückeritz und flüchtet vom Unfallort (LK V-G)

Ückeritz (ots)

Am 24.05.2026 gegen 10:30 Uhr wird der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitgeteilt, dass es in der vergangenen Nacht im Buchenweg in Ückeritz zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht gekommen ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 26-jährige deutsche Staatsbürger aus Altentreptow mit seinem VW Golf rückwärts gegen einen auf einem Privatgrundstück geparkten Wohnanhänger. Durch den Zusammenstoß wurde der Wohnanhänger gegen den dortigen Carport geschoben. Anschließend flüchtetet der Unfallverursacher. Der eingetretene Sachschaden beträgt insgesamt ca. 8.000,00 EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der Unfallverursacher und das Unfallfahrzeug in Tatortnähe angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde nach einer durchgeführten Blutprobenentnahme sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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