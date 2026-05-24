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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall in Ückeritz und flüchtet vom Unfallort (LK V-G)

Ückeritz (ots)

Am 24.05.2026 gegen 10:30 Uhr wird der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitgeteilt, dass es in der vergangenen Nacht im Buchenweg in Ückeritz zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht gekommen ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 26-jährige deutsche Staatsbürger aus Altentreptow mit seinem VW Golf rückwärts gegen einen auf einem Privatgrundstück geparkten Wohnanhänger. Durch den Zusammenstoß wurde der Wohnanhänger gegen den dortigen Carport geschoben. Anschließend flüchtetet der Unfallverursacher. Der eingetretene Sachschaden beträgt insgesamt ca. 8.000,00 EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der Unfallverursacher und das Unfallfahrzeug in Tatortnähe angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde nach einer durchgeführten Blutprobenentnahme sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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