Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L33 zwischen Leppin und Alt Käbelich

Alt Käbelich (LK MSE) (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 16:48 Uhr auf der L33 zwischen Leppin und Alt Käbelich zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein Traktor sowie ein PKW die Strecke aus Richtung Leppin kommend in Richtung Alt Käbelich. Während der 44jährige deutsche Traktorführer nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, setzte der nachfolgende PKW zum Überholen an. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Der 52jährige deutsche Fahrzeugführer des PKW sowie dessen 12jähriger deutscher Beifahrer wurden verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich vermutlich um leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt. Der PKW musste geborgen werden. Der Traktor wurde auf dem angrenzenden Grundstück abgestellt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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