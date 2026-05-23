Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Landstraße 21 zwischen Dierhagen und Wustrow (LK V-R)

Wustrow (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, ereignete sich gegen 10:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der L21 zwischen den Ortschaften Dierhagen und Wustrow. Die aus Richtung Dierhagen kommende 30-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines VW bemerkte zu spät, dass zwei vor ihr fahrende PKW-Renault verkehrsbedingt hielten und fuhr aufgrund von ungenügendem Sicherheitsabstand auf den hinteren PKW auf. Durch den Aufprall wurde der PKW in der weiteren Folge auf den vorderen PKW geschoben. Personen wurden nicht verletzt. Durch den Aufprall waren alle drei beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn musste zur Beräumung der Fahrzeuge kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Der Schaden an allen Fahrzeugen wird durch die Polizei auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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