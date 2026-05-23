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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Landstraße 21 zwischen Dierhagen und Wustrow (LK V-R)

Wustrow (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, ereignete sich gegen 10:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der L21 zwischen den Ortschaften Dierhagen und Wustrow. Die aus Richtung Dierhagen kommende 30-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines VW bemerkte zu spät, dass zwei vor ihr fahrende PKW-Renault verkehrsbedingt hielten und fuhr aufgrund von ungenügendem Sicherheitsabstand auf den hinteren PKW auf. Durch den Aufprall wurde der PKW in der weiteren Folge auf den vorderen PKW geschoben. Personen wurden nicht verletzt. Durch den Aufprall waren alle drei beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn musste zur Beräumung der Fahrzeuge kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Der Schaden an allen Fahrzeugen wird durch die Polizei auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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