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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in Rossow (LK V-G)

Pasewalk (ots)

Am 23.05.2026 gegen 12:45 Uhr wurde der Brand eines Hauses in Rossow bekannt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnte ein Brand im Haus festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen mehr in dem Einfamilienhaus. Durch die freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden erfolgte umgehend die Brandbekämpfung. Für den Zeitraum der Löschmaßnahmen kommt es derzeit zur Vollsperrung der angrenzenden B104. Das Einfamilienhaus ist durch den Brand und die Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Die Löschmaßnahmen und die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen werden voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern. Neben Einsatzkräften der Landes- und Bundespolizei befinden sich die Freiwilligen Feuerwehren Bergholz, Rossow, Löcknitz, Plöwen, Polzow, Book, Zerenthin und Krugsdorf mit 76 Kameraden und 14 Fahrzeugen im Einsatz.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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