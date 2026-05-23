Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Eine schwerverletzte Person bei Fahrradunfall nahe Anklam (LK V-G)

Anklam (ots)

Am 23.05.26 gegen 09:30 Uhr befuhr ein 59-jähriger Deutscher mit seinem Fahrradgespann, bestehend aus einem Pedelec und einem angehängtem Liegerad, den Radweg entlang der B109 aus Ziethen kommend in Richtung Anklam. Nach derzeitigen Erkenntnisstand bog er mit hoher Geschwindigkeit auf die Landstraße 26 in Richtung Rubkow ab. Dabei wurde seine 68-jährige deutsche Mitfahrerin vom Gespann abgeworfen und stürzte auf die Fahrbahn. Sie erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde zunächst von Ersthelfern versorgt. Später wurde sie mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Sachschaden entstand nicht.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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