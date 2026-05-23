PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Eine schwerverletzte Person bei Fahrradunfall nahe Anklam (LK V-G)

Anklam (ots)

Am 23.05.26 gegen 09:30 Uhr befuhr ein 59-jähriger Deutscher mit seinem Fahrradgespann, bestehend aus einem Pedelec und einem angehängtem Liegerad, den Radweg entlang der B109 aus Ziethen kommend in Richtung Anklam. Nach derzeitigen Erkenntnisstand bog er mit hoher Geschwindigkeit auf die Landstraße 26 in Richtung Rubkow ab. Dabei wurde seine 68-jährige deutsche Mitfahrerin vom Gespann abgeworfen und stürzte auf die Fahrbahn. Sie erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde zunächst von Ersthelfern versorgt. Später wurde sie mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Sachschaden entstand nicht.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.05.2026 – 15:34

    POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in Rossow (LK V-G)

    Pasewalk (ots) - Am 23.05.2026 gegen 12:45 Uhr wurde der Brand eines Hauses in Rossow bekannt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnte ein Brand im Haus festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen mehr in dem Einfamilienhaus. Durch die freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden erfolgte umgehend die ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 15:02

    POL-NB: Zeugen nach Diebstahl von Wechselrichtern in Malchin gesucht (LK MSE)

    Malchin (ots) - Am Samstag, dem 23.05.2026 erhielt das Polizeirevier Malchin eine Meldung über den Diebstahl von Wechselrichtern im Industriegebiet von Malchin. Die Beamten des Polizeireviers Malchin begaben sich zum Tatort und nahmen eine Strafanzeige wegen Bandendiebstahls auf. Im Zeitraum von Freitag, dem 22.05.2026, 16:30 Uhr bis Samstag, dem 23.05.2026, 10:30 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren