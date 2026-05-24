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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwer verletzen Motorradfahrer bei Burg Stargard (LK MSE)

Friedland (ots)

Am 23.05.2026 gegen 14:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 84 zwischen Godenswege und Burg Stargard zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 42-jährige deutsche Kradfahrer eines Motorrades Kawasaki die Kreisstraße von Godenswege kommend in Richtung Burg Stargard. In einer Linkskurve kam ihm ein PKW entgegen, welcher sich augenscheinlich nicht an das geltende Rechtsfahrgebot hielt und im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn kam. Aufgrund dessen musste der Kradfahrer seine Kurvenschräglage korrigieren, was letztlich zum Kontrollverlust über das Krad führte, so dass dieses nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben stürzte. Der unbekannte PKW entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und nach der Erstversorgung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde vor Ort geborgen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Neben der Polizei befanden sich ein Rettungswagen und der Rettungshubschrauber im Einsatz. Bei dem flüchtigen PKW handelt es sich vermutlich um ein hellfarbenes Fahrzeug. Da keine weiteren Angaben bekannt sind, werden Zeugen des Unfallgeschehens gesucht und gebeten, sich im Polizeirevier Friedland unter der Telefonnummer 039601-3000 zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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