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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - 2. Nachtragsmeldung zum Dachstuhlbrand am 13.04.2026 in Koblenz-Oberwerth

Koblenz (ots)

Bezug: Unsere Pressemeldungen vom 13.04.2026, 20.20 Uhr und 14.04.2026, 02.04 Uhr

Nach durchgeführter Brandursachenermittlung am gestrigen Tag dürfte der Brand im Rahmen bzw. im Nachgang von Handwerkerarbeiten im Bereich des Dachgeschosses entstanden sein. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor.

Hinsichtlich der Schadenshöhe können nach wie vor keine validen Angaben gemacht werden. Nicht zuletzt auch aufgrund der Löscharbeiten (Eindringen von Löschwasser) dürfte sich der Schaden wie bereits gemeldet mindestens im hohen 6-stelligen Bereich bewegen. Letztendlich kann die Schadenshöhe nur gutachterlich beziffert werden. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Das betroffene Gebäude wird durch den Bauherren als "Palais Drei-Klang" bezeichnet. Ursprünglich handelt es sich bei dem historischen Gebäude um das ehemalige Königlich Preußische Lehrerinnenseminar, welches 1907 im Auftrag des Preußischen Kultusministeriums erbaut wurde. Das Anwesen befindet sich derzeit im Umbau zu Eigentumswohnungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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