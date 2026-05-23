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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Geheges in Ahlbeck

Ahlbeck (LK VG) (ots)

Am Abend des 23.05.2026 kam es in 17419 Ahlbeck auf einem Privatgrundstück zum Brand eines selbstgebauten Tiergeheges. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zwei Erpel in dem Gehege, welche nicht mehr gerettet werden konnten. Nach ersten Erkenntnissen war ein Defekt eines angrenzenden Herdes brandursächlich. Das Gehege brannte vollständig aus und wurde durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30EUR geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Björn Ritzmann
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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