Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

Pasewalk (ots)

Am 24.05.2026 gegen 15:20 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf in der Einsatzleitstelle, dass er sich mit seinem Fahrzeug auf der B109 befindet und von Heinrichsruh in Richtung Jatznick fährt. Vor ihm fährt ein blauer PKW Toyota in sehr auffälliger Fahrweise. Er fährt in Schlangenlinie und kommt dabei auch auf die Gegenfahrspur. Dadurch mussten die Fahrzeuge im Gegenverkehr ihre Fahrzeuge abbremsen und teilweise sogar nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Umgehend wurden Polizeibeamte des Polizeihauptrevieres Pasewalk zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte das Fahrzeug in der Ortschaft Jatznick in der Pasewalker Chaussee festgestellt und angehalten werden. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 51-jährigen deutschen Fahrzeugführers festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Des Weiteren wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und auch sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

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