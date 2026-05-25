Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines PKW auf der BAB 20

Altentreptow (ots)

Am 24.05.2026 gegen 20:40 Uhr kam es auf der BAB 20 zu einem Brand eines PKW. Der 58-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Mercdes Benz Viano befuhr die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin. Zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Friedland begann es im Motorraum seines PKW plötzlich zu brennen. Der Fahrzeugführer fuhr seinen PKW auf den Standstreifen und hielt an. Der Fahrzeugführer und seine 58-jährige Beifahrerin konnte den PKW unverletzt verlassen. Durch den Fahrzeugführer wurden Polizei und Feuerwehr über den Sachverhalt informiert. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Der PKW brannte bereits in voller Ausdehnung. Die Freiwilligen Feuerwehr aus den umliegenden Gemeinden begannen sofort mit den Löscharbeiten. Das Fahrzeug brannte jedoch vollständig aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Löscharbeiten musste die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin voll gesperrt werden. Als Brandursache wird nach derzeitigem Erkenntnisstand von einem technischen Defekt am Fahrzeug ausgegangen.

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