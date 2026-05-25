PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines PKW auf der BAB 20

Altentreptow (ots)

Am 24.05.2026 gegen 20:40 Uhr kam es auf der BAB 20 zu einem Brand eines PKW. Der 58-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Mercdes Benz Viano befuhr die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin. Zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Friedland begann es im Motorraum seines PKW plötzlich zu brennen. Der Fahrzeugführer fuhr seinen PKW auf den Standstreifen und hielt an. Der Fahrzeugführer und seine 58-jährige Beifahrerin konnte den PKW unverletzt verlassen. Durch den Fahrzeugführer wurden Polizei und Feuerwehr über den Sachverhalt informiert. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Der PKW brannte bereits in voller Ausdehnung. Die Freiwilligen Feuerwehr aus den umliegenden Gemeinden begannen sofort mit den Löscharbeiten. Das Fahrzeug brannte jedoch vollständig aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Löscharbeiten musste die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin voll gesperrt werden. Als Brandursache wird nach derzeitigem Erkenntnisstand von einem technischen Defekt am Fahrzeug ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 00:55

    POL-NB: Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss verursacht Verkehrsunfall

    Neustrelitz (ots) - Am 24.05.2026 gegen 17:20 Uhr kam es auf der K38 zwischen Rödlin und Thurow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Hierbei befuhr die 71-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Renault die K 38 aus Richtung Rödlin kommend in Richtung Thurow. Dabei hielt sich die Fahrzeugführerin nicht an das vorgeschriebene ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 00:55

    POL-NB: Fahrzeugführerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Waren (ots) - Am 24.05.2026 ereignete sich gegen 19:45 Uhr auf der K 2, zwischen der B 108 und der Ortschaft Sommerstorf, ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen durchfuhr eine 19-jährige PKW-Fahrerin eine Linskurve mit überhöhter Geschwindigkeit. Am Ausgang der Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich damit mehrfach auf der Fahrbahn. Der PKW ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 19:44

    POL-NB: Fahrzeugführer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

    Pasewalk (ots) - Am 24.05.2026 gegen 15:20 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf in der Einsatzleitstelle, dass er sich mit seinem Fahrzeug auf der B109 befindet und von Heinrichsruh in Richtung Jatznick fährt. Vor ihm fährt ein blauer PKW Toyota in sehr auffälliger Fahrweise. Er fährt in Schlangenlinie und kommt dabei auch auf die Gegenfahrspur. Dadurch mussten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren