Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss verursacht Verkehrsunfall

Neustrelitz (ots)

Am 24.05.2026 gegen 17:20 Uhr kam es auf der K38 zwischen Rödlin und Thurow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Hierbei befuhr die 71-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Renault die K 38 aus Richtung Rödlin kommend in Richtung Thurow. Dabei hielt sich die Fahrzeugführerin nicht an das vorgeschriebene Rechtsfahrgebot und fuhr mit ihrem PKW mittig auf der Fahrbahn und dadurch halbseitig auf der Gegenfahrspur. Auf Grund dessen touchierte sie mit ihrem PKW ein Motorrad der Marke Suzuki eines entgegenkommenden 23-jährigen Fahrzeugführer. Hierbei zog sich der 23-jährige deutsche Fahrzeugführer leichte Verletzungen an seiner linken Hand zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft der 71-jährigen Fahrzeugführerin fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Gegen die 71-jährige deutsche Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

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