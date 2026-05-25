Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Motorradfahrern

Canow / Wustrow (ots)

Am Pfingstmontag, den 25.05.2026, gegen 13:15 Uhr ereignete sich auf der B122 zwischen der Ortschaften Canow und Prebelow ein Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden zwischen drei beteiligten Motorrädern. Die Fahrzeuge befuhren als Fahrzeugkolonne hintereinander die B122 in Fahrtrichtung Prebelow als der 44-jährige deutsche Motorradführer einer BMW S1000 aufgrund des Bremsmanövers des vorausfahrenden Motorrades BMW R1250 in dessen Fahrzeugheck stieß. Im Zuge dessen stürzte der auffahrende Motorradfahrer, mit seiner Maschine und seinem 15-jährigen deutschen Sozius zu Boden. Die beiden wurden durch den Sturz leicht verletzt. Der vorausfahrende 65-jährige deutsche Motorradfahrer blieb unverletzt. Ein 42-jährige deutsche Motorradfahrer einer Kawasaki Z750S nahm den Zusammenstoß der beiden vorausfahrenden Unfallbeteiligten zu spät wahr und stürzte bei dem Versuch eine weitere Kollision zu vermeiden. Durch den Sturz wurde der dritte Motoradfahrer über seinen Lenker geschleudert und erlitt Verletzungen an der Schulter und seinem Handgelenk. Er wurde schwerverletzt ins ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Zur medizinischen Versorgung der Unfallbeteiligten kamen an der Unfallörtlichkeit zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde die B122 für eineinhalb Stunden vollgesperrt. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an den drei beteiligten Motorrädern. Ein Motorrad war vor Ort nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

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