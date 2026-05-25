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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Motorradfahrern

Canow / Wustrow (ots)

Am Pfingstmontag, den 25.05.2026, gegen 13:15 Uhr ereignete sich auf 
der B122 zwischen der Ortschaften Canow und Prebelow ein 
Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden zwischen drei 
beteiligten Motorrädern. Die Fahrzeuge befuhren als Fahrzeugkolonne 
hintereinander die B122 in Fahrtrichtung Prebelow als der 44-jährige 
deutsche Motorradführer einer BMW S1000 aufgrund des Bremsmanövers 
des vorausfahrenden Motorrades BMW R1250 in dessen Fahrzeugheck 
stieß. Im Zuge dessen stürzte der auffahrende Motorradfahrer, mit 
seiner Maschine und seinem 15-jährigen deutschen Sozius zu Boden. Die
beiden wurden durch den Sturz leicht verletzt. Der vorausfahrende 
65-jährige deutsche Motorradfahrer blieb unverletzt.
Ein 42-jährige deutsche Motorradfahrer einer Kawasaki Z750S nahm den 
Zusammenstoß der beiden vorausfahrenden Unfallbeteiligten zu spät 
wahr und stürzte bei dem Versuch eine weitere Kollision zu vermeiden.
Durch den Sturz wurde der dritte Motoradfahrer über seinen Lenker 
geschleudert und erlitt Verletzungen an der Schulter und seinem 
Handgelenk. Er wurde schwerverletzt ins ein umliegendes Krankenhaus 
eingeliefert.
Zur medizinischen Versorgung der Unfallbeteiligten kamen an der 
Unfallörtlichkeit zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber zum
Einsatz. Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde die B122 für eineinhalb
Stunden vollgesperrt. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an 
den drei beteiligten Motorrädern. Ein Motorrad war vor Ort nicht mehr
fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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