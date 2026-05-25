Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Dachstuhls in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz- Damgarten (LK VR) (ots)

Am Montag, den 25.05.2026, gegen 13:15 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen der Brand eines Mehrfamilienhauses im Körkwitzer Weg in Ribnitz-Damgarten gemeldet. Die zuerst am Einsatzort eintreffenden Polizeibeamten des Polizeireviers konnten zunächst weder Feuer noch Rauch feststellen. Gemeinsam mit den ebenfalls eingesetzten Kräften der Freiwilligen Feuerwehr wurde das Gebäude anschließend vorsorglich evakuiert. Im Bereich des Dachstuhls stellten die Einsatzkräfte schließlich eine starke Rauchentwicklung fest. Ein offenes Feuer war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr vorhanden, sodass keine Löschmaßnahmen erforderlich waren. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Wäscheständer mutmaßlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Durch die Hitzeentwicklung wurde der Dachstuhl beschädigt. Der Eigentümer des Mehrfamilienhauses schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 15.000 Euro. Der Dachstuhl ist derzeit weder bewohnbar noch nutzbar. Die Polizei hat Ermittlungen gegen einen 22-jährigen deutschen Tatverdächtigen aufgenommen, welcher im Verdacht steht, für den Brand verantwortlich zu sein. Menschen oder Tiere wurden durch das Brandgeschehen zu keinem Zeitpunkt gefährdet

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