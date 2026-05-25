Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Flucht mittels Boot scheitert

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 25.05.2026, gegen 17:30 Uhr, wurde der Polizei Malchin gemeldet, dass es in einem Kiosk in Kummerow zu Streitigkeiten zwischen dem dortigen Personal und einem Gast kommen solle. Vor Ort stellte sich heraus, dass der alkoholisierte 39-jährige Gast nicht mit dem Angebot zufrieden war und daraufhin die 51-jährige Verkäuferin beleidigte. Diese verwies als Ansprechpartner auf den 56-jährigen Kioskbesitzer, den der 39-jährige Beschuldigte sogleich anrief. Diesem wiederum drohte er den Kiosk anzuzünden, wenn nicht nach seinem Willen gehandelt wird. Da die Drohung nicht fruchtete, kaufte sich der 39-Jährige etwas anderes und verließ den Kiosk in Richtung Bootsanleger. Die Beamten des Malchiner Reviers konnten den Beschuldigten mit zwei weiteren Personen in einem Boot auf dem Kummerower See mit Fahrtrichtung Salem feststellen. An der dortigen Hafenanlage wartete bereits eine weitere Funkstreifenbesatzung auf den Beschuldigten. Als die drei Personen im Boot den Streifenwagen sahen, winkten sie, wendeten ihr Boot und fuhren zurück in Richtung Kummerow. Durch die zwischenzeitlich hinzugerufenen Kollegen der Wasserschutzpolizei konnte das Boot kurz darauf angetroffen und zum Hafen Salem begleitet werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei der Begleitung des Beschuldigten um zwei polizeilich bekannte Personen handelte. Der 30-jährige Bootsführer war ebenfalls alkoholisiert und räumte den Konsum berauschender Mittel ein, so dass die Wasserschutzpolizei gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Der 39-jährige Beschuldigte muss sich wegen Beleidigung und Bedrohung verantworten. Alle involvierten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell