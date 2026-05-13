Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Polizei nimmt Mann nach Diebstahl vorläufig fest

Rösrath (ots)

Gestern Nachmittag (12.05.) konnte die Polizei einen Mann vorläufig festnehmen. Er steht im dringenden Verdacht, zuvor an einem Diebstahl in einem Discounter in der Hauptstraße beteiligt gewesen zu sein.

Eine 44-jährige Frau aus Hoffnungsthal befand sich mit ihren zwei kleinen Kindern gegen 17:00 Uhr in dem Discounter in der Hauptstraße. An einem Regal sprach sie ein unbekannter Mann an. Danach machte die siebenjährige Tochter ihre Mutter darauf aufmerksam, dass ein anderer Mann das Portemonnaie aus der Handtasche im Einkaufswagen genommen hatte. Die Frau machte sich auf die Suche nach dem Mann, der sie angesprochen hatte, und fand ihn im Kassenbereich wieder. Dort machte sie lautstark auf den Mann aufmerksam und versperrte ihm den Weg mit einem Einkaufswagen. Daraufhin sei der Mann hektisch geworden und wurde gegenüber der Frau handgreiflich. Anschließend flüchtete der Mann aus dem Discounter.

Die Frau hatte zwischenzeitlich ihren Ehemann informiert. Dieser konnte auf einem Parkplatz in der Katharina-Zinnicken-Straße einen verdächtigen Pkw mit ausländischem Kennzeichen beobachten. In dem Pkw saß ein Mann, ein weiterer Mann rannte in Richtung des Pkw. Der Ehemann lief ihm hinterher und packte ihn am Arm. Der Mann riss sich los und bedrohte den Ehemann, sodass dieser von ihm abließ. Der Mann stieg in den wartenden Pkw, welcher sich vom Parkplatz entfernte.

Die bereits informierte Polizei fahndete daraufhin nach dem Pkw. Ein Polizist konnte den Pkw kurze Zeit später in Forsbach entdecken und fuhr ihm auf der Bensberger Straße in Fahrtrichtung Bensberg hinterher. Der flüchtige Pkw hielt schließlich im Höhenweg an. Ein Mann öffnete die Tür auf der Beifahrerseite und rannte in Richtung der Bensberger Straße. Der Fahrer des Pkw stieg aus und kam auf den Polizisten zu. Dieser forderte ihn umgehend auf, sich auf den Boden zu legen. Dem kam der Mann, ein 68-Jähriger ohne festen Wohnsitz, nach und ließ sich widerstandslos vorläufig festnehmen. Er wurde dem Polizeigewahrsam der Polizeiwache Bergisch Gladbach zugeführt.

Der andere Mann konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Er ist circa 50 Jahre alt, von gesetzter Statur und trägt einen schwarzen Vollbart. Er war mit einer grauen Mütze, einer dunklen Oberbekleidung und einer blauen Jeans bekleidet.

Das der zweifachen Mutter gestohlene Portemonnaie konnte in der Zwischenzeit in dem Discounter gefunden und der Frau samt vollständigen Inhalts wieder übergeben werden.

Hinweise auf den geflüchteten Mann nimmt das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (bw)

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