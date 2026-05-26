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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand von mehreren Mülltonnen in der Ihlenfelder Vorstadt und der Oststadt - Polizei sucht Zeugen

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht des 26.05.2026 kam es in den Neubrandenburger Stadtteilen Ihlenfelder Vorstadt und Oststadt zu mehreren Bränden von Mülltonnen.

Gegen 01:05 Uhr teilte die Rettungsleitstelle Mecklenburgische Seenplatte der Polizei den ersten Brand einer Mülltonne und einer Hecke in der Oststadt in der Straße An der Hochstraße mit. Beim Eintreffen der Beamten war der Müllcontainer bereits gänzlich abgebrannt. Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Bei dem zweiten Brand, welcher der Polizei gegen 02:05 Uhr durch die Rettungsleitstelle gemeldet wurde, stellten die eingesetzten Beamten in der Rühlower Straße zwei brennende Mülltonnen fest. Das Feuer sprang dann von den bereits brennenden Mülltonnen auf eine dritte Mülltonne über. Die Mülltonnen brannten dabei vollkommen nieder. Auch hier kam die Feuerwehr zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Gegen 04:35 Uhr meldete die Rettungsleitstelle einen weiteren Brand eines Müllcontainers in der Rühlower Straße. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung durch Feuer gegen Unbekannt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache sowie ein möglicher Zusammenhang zwischen den Bränden dauern an.

Da die vor Ort durchgeführten Nahbereichsfahndungen, ergebnislos blieben, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Sollten Sie in den genannten Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-5582 5224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder unter im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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