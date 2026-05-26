Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten auf der B109 bei Anklam

Anklam (ots)

Am heutigen Tag (26.05.2026) kam es um 12:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, wobei zwei Personen leicht und drei Personen schwer verletzt wurden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 71-jährige Fahrer eines PKW Renault die B109 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Greifswald. Der 37-jährige Fahrer eines PKW VW befuhr die B109 aus entgegengesetzter Richtung. Kurz nach der Auffahrt, in Richtung Greifswald, Höhe Zuckerfabrik Anklam kam der 71-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, weshalb die beiden PKW frontal zusammenstießen.

Durch den Unfall wurden sowohl der 71-jährige Fahrer des PKW Renault als auch seine 13-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der 37-jährige Fahrer des PKW VW und seine Insassen, eine 33-jährige Frau und ein sechs Monate altes Kind, wurden schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden zur medizinischen Versorgung mittels Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von 32.000 Euro.

Zur Ermittlung der genauen Unfallursache kam die DEKRA zum Einsatz. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge blieb die Fahrbahn für 4 ½ Stunden vollgesperrt. Auch die Freiwillige Feuerwehr Anklam war zur Unterstützung vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell