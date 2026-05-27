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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Heuballenbrand in Strasburg - Polizei sucht Zeugen

Strasburg (ots)

Am gestrigen Tag (26.05.2026) wurde der Polizei um 16:40 Uhr der Brand eines Heuballens in einem Feldweg in der Nähe der Gartenanlagen Mühlenbach in Strasburg gemeldet.

Beim Eintreffen der Beamten war die Freiwillige Feuerwehr Strasburg mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer bereits löschen. Durch das Feuer wurde der Heuballen gänzlich zerstört sowie angrenzende Bäume beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen Unbekannt eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu ungewöhnlichen Beobachtungen oder möglichen Tatverdächtigen im oben genannten Zeitraum machen können, werden gebeten sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-224 oder an die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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