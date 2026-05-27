Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rasentraktor und Motorrad entwendet - Polizei sucht Zeugen

Dersekow (ots)

Am gestrigen Abend, 26. Mai 2026, wurde der Greifswalder Polizei der Einbruch in eine Garage in der Lindenstraße in Friedrichsfelde gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 23. Mai 2026, 13:00 Uhr, bis 26. Mai 2026, 19:00 Uhr, in die Garage ein. Dort entwendeten sie einen Rasentraktor der Marke "Husqvarna" sowie ein Motorrad der Marke "Harley-Davidson", Typ 1340, Erstzulassung 2004, mit HGW Kennzeichen.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 12.400 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat, Täter oder dem Verbleib der Fahrzeuge machen können.

Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 03834 5400 an das Polizeihauptrevier Greifswald, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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