Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei stellt Tatverdächtigen nach vermeintlicher Bedrohung

Greifswald (ots)

Am heutigen Mittag, 27. Mai 2026, wurde der Greifswalder Polizei gegen 12:25 Uhr mehrfach eine vermeintliche Bedrohung gemeldet.

Nach Angaben der Hinweisgeber sollte eine männliche Person mit einem Messer in der Lomonossowalle unterwegs sein und dort Passanten bedrohen.

Durch die eingesetzten Beamten konnte die gemeldete Person auf Höhe der Einmündung in die Heinrich-Hertz-Straße festgestellt werden. Bei dieser handelte es sich um einen bereits polizeibekannten 38-jährigen Deutschen. Die Polizisten konnten die Situation deeskalieren und das Messer des Mannes sicherstellen.

Im Rahmen der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass es zu keiner Bedrohung einzelner Personen kam. Durch das Verhalten des Mannes besteht jedoch der Verdacht der Nötigung sowie der Störung des öffentlichen Friedens.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

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