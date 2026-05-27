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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Pasewalk (ots)

Am heutigen Mittag, 27. Mai 2026, kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K 70, auf Höhe des Flugplatzes zwischen Franzfelde und Stolzenburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 61-Jähriger die K 70 in Richtung Stolzenburg und wollte auf Höhe des Flugplatzes nach links abbiegen. Hierbei übersah er den, im Gegenverkehr befindlichen, Pkw eines 25-Jährigen. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch zog sich der 25-Jährige Pkw-Fahrer leichte Verletzungen zu. Sein Beifahrer wurde hingegen schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Die K 70 war für die Dauer der Unfallaufnahme insgesamt zwei Stunden gesperrt.

Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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