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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drei Verletzte bei Garagenbrand in Stralsund (LK V-R)

Stralsund (ots)

Am 27.05.2026 gegen 18:00 Uhr kam es in der Zunftstraße in 18437 Stralsund zu einem Garagenbrand. Die Garage befindet sich an der Giebelseite eines Mehrfamilienhauses und ist mit diesem direkt verbunden. In der Garage befanden sich diverse Elektronikartikel, insbesondere Akkus, sowie eine Vielzahl von Butangaskartuschen. Zur Brandbekämpfung kamen die Kameraden der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr aus Stralsund mit insgesamt 17 Kameraden zum Einsatz. Durch diese konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf das Mehrfamilienhaus verhindert werden. Bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte kam es zu ersten Löschmaßnahmen von zwei Bewohnern des Mehrfamilienhauses und einem Passanten. Die drei Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von 17, 37 und 46 Jahren wurden bei dem Löschversuch verletzt und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum am Sund gebracht. Die Garage wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Das Mehrfamilienhaus blieb unbeschädigt und ist weiterhin bewohnbar. Zur Ermittlung der Brandursache kam der Kriminaldauerdienst Stralsund und ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird als Brandursache ein technischer Defekt angenommen.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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