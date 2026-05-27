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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Linienbus auf der L29 bei Binz - Fahrbahn für mehrere Stunden voll gesperrt (LK V-R)

Neubrandenburg (ots)

Am Nachmittag des 27. Mai 2026, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 29 zwischen Serams und Binz ein schwerer Verkehrsunfall. Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem Linienbus, wurde der 39-jährige Fahrer des PKW Seat in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 62-jährige Busfahrer sowie eine 59-jährige Insassin des Busses erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger. Sowohl der PKW als auch der Bus waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von 180.000EUR. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter der DEKRA hinzugezogen. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt. Neben 4 Funkstreifenwagen der Polizei Sassnitz und Bergen befanden sich 2 Notärzte, 9 Rettungswagen sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Binz, Sellin, Bergen, Lancken-Granitz, Zirkow und Baabe, mit insgesamt ca. 50 Kameraden vor Ort im Einsatz. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich 23 Fahrgäste in dem Linienbus.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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