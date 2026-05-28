Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zusammenstoß mit Leitplanke bei Hirschburg

Ribnitz-Damgarten (ots)

Heute Morgen gegen 08.00 Uhr ist eine 60-jährige Frau auf der Landesstraße 22 bei Hirschburg mit ihrem Auto in die Leitplanke gefahren. Sie kam schwerverletzt ins Klinikum, die Straße war für kurze Zeit halbseitig gesperrt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird von der Polizei derzeit auf 83.000 Euro Schaden geschätzt.

Die Frau hat nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Weitere Personen oder Fahrzeuge waren nicht in den Unfall involviert.

Die Fahrerin ist Deutsche.

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