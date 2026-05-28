Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Ueckermünde (ots)

Am heutigen Nachmittag, 28. Mai 2026, kam es gegen 14:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ueckermünder Straße "Neues Bollwerk".

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 81-Jähriger die vorgenannte Straße mit seinem Pkw in Richtung Ueckerstraße. Im Einmündungsbereich der Straße hielt zu diesem Zeitpunkt ein Bus, welcher trotz nicht vorhandener Haltestelle, Fahrgäste aussteigen ließ. Der Pkw-Fahrer fuhr am haltenden Bus vorbei in den Kreuzungsbereich.

Zeitgleich befuhr eine 13-jährige Radfahrerin die Ueckerstraße aus Richtung Innenstadt kommend und beabsichtigte in die Straße "Neues Bollwerk" einzubiegen. Der 81-Jährige übersah das Mädchen, wodurch es zum Unfall kam. Der Pkw kam in weiterer Folge nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf einen Stahlzaun auf.

Der Pkw-Fahrer, seine 77-jährige Beifahrerin sowie die 13-jährige Radfahrerin zogen sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro.

Der Brückenbereich der Ueckerstraße war für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen ungefähr 2 Stunden gesperrt.

Alle bekannten Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Der Busfahrer, welcher augenscheinlich unberechtigt im Kreuzungsbereich hielt ist bislang unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell