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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Anklam (ots)

Am 28.05.2026 gegen 18:20 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Groß Toitin und Kagenow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 20-jährige Fahrzeugführer eines PKW Daihatsu befuhr die Ortsverbindungsstraße als er auf gerader Strecke auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum fuhr. Der Fahrzeugführer und sein 21-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Eine 17-jährige Mitfahrerin, welche unangeschnallt auf der Rücksitzbank saß, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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