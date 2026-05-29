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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Schuppens in Greifswald-Ladebow

Greifswald (ots)

Am 28.05.2026, um 16:27 Uhr, meldete ein Zeuge in der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern Greifswald ein Rauchentwicklung auf einem Privatgrundstück in der Friedrich-Hagenow-Straße in Greifswald-Ladebow. Umgehend wurden Einsatzkräfte des Polizeihauptrevier Greifswald und der Berufsfeuerwehr Greifswald zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen konnte festgestellt, dass eine Lagerhalle aus Holz in den Ausmaßen von 20 x 20 Metern brannte. Das Feuer befand sich direkt neben einem Mineralöllager. Aus diesem Grund wurden vorsorglich alle Personen von dem Grundstück evakuiert. Umgehend begannen die Kameraden der Berufsfeuerwehr Greifswald mit den Löscharbeiten. Diese konnten ein Übergreifen auf das Mineralöllager verhindern. Auf Grund der starken Rauchentwicklung wurde durch die Berufsfeuerwehr Greifswald eine Warnmeldung für die Ortsteile Wieck, Ladebow und Eldena herausgegeben, mit der Maßgabe Türen und Fenster geschlossen zu halten. Da Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Unterstützt werden sie dabei von einen Brandursachenermittler. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR. Personen wurden keine verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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