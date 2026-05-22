Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnhauseinbruch am helllichten Tag - Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Unbekannte Täter hebelten am Donnerstagmorgen (21.05., 07.45 - 09.10 Uhr) ein Fenster eines Wohnhauses an der Groppeler Straße auf und durchsuchten mehrere Räume. Der Tatort liegt zwischen dem Tecklenburger Weg und der Straße Mühlenfeld. Den Feststellungen nach haben die Einbrecher Bargeld gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Können Sie Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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