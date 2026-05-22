PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnhauseinbruch am helllichten Tag - Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Unbekannte Täter hebelten am Donnerstagmorgen (21.05., 07.45 - 09.10 Uhr) ein Fenster eines Wohnhauses an der Groppeler Straße auf und durchsuchten mehrere Räume. Der Tatort liegt zwischen dem Tecklenburger Weg und der Straße Mühlenfeld. Den Feststellungen nach haben die Einbrecher Bargeld gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Können Sie Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 09:20

    POL-GT: Motorradfahrer bei Unfall in Rietberg tödlich verletzt

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Langenberger Straße in Höhe der Einmündung Speckenbusch erlitt ein 59-jähriger Motorradfahrer Donnerstagnachmittag (21.05., 17.47 Uhr) tödliche Verletzungen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der Motorradfahrer die Langenberger Straße in Fahrtrichtung Mastholte. Vor ihm fuhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer. Der Kawasaki-Fahrer aus Rheda-Wiedenbrück ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 08:50

    POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule

    Gütersloh (ots) - Langenberg (MK) - Mittwoch (27.05., 08.45 Uhr - 10.30 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler des Grundschulverbunds Langenberg-Benteler, am Standort Benteler, die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule an der Liesborner Straße im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein. Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 13:41

    POL-GT: Fahrzeugaufbrüche in Rheda-Wiedenbrück - Werkzeuge gestohlen

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Der Polizei wurden insgesamt sieben aufgebrochene Lkw oder Transporter gemeldet, welche zwischen Dienstagabend (19.05.) und Mittwochmorgen (20.05.) aufgebrochen worden sind. Die Tatorte liegen in der Ernst-Euler Straße, der Fürst-Bentheim Straße, der Nonenstraße, der Johann-Sebastian-Bach Straße, der Schlossstraße und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren