Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrzeugaufbrüche in Rheda-Wiedenbrück - Werkzeuge gestohlen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Der Polizei wurden insgesamt sieben aufgebrochene Lkw oder Transporter gemeldet, welche zwischen Dienstagabend (19.05.) und Mittwochmorgen (20.05.) aufgebrochen worden sind.

Die Tatorte liegen in der Ernst-Euler Straße, der Fürst-Bentheim Straße, der Nonenstraße, der Johann-Sebastian-Bach Straße, der Schlossstraße und der Geschwister-Graf Straße.

Die Firmenfahrzeuge wurden aufgebrochen. Teils hochwertige Werkzeuge wurden gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat verdächtige Personen rund um die genannten Straßen beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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