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Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Steinhagen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Zwischen Dienstag (19.05.) und Mittwoch (20.05.) sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus und gewerbliche Betriebe in Steinhagen eingebrochen.

Am Himmelreich wurde in der Nacht zu Mittwoch (20.05., 00.30 Uhr - 01.00 Uhr) in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Ein bislang unbekannter Mann brach die Hauseingangstür auf und durchsuchte anschließend Kellerräume. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

An der Waldbadstraße gelangte ein Einbrecher um kurz vor Mitternacht am Dienstagabend (19.05., 23.50 Uhr - 23.54 Uhr) in eine Autowerkstatt. Ersten Angaben nach flüchtete ein Täter ohne Beute mit einem Fahrrad vom Tatort. Dieser trug eine Cappy, eine dunkle Jacke und hatten eine Tasche umgehängt.

Zwischen 19.30 Uhr am Dienstagabend (19.05.) und Mittwochmorgen (20.05., 04.00 Uhr) wurde in der Waldbadstraße in eine Fleischerei eingebrochen. Eine Fensterscheibe wurde eingeschlagen, Schubladen und Schränke wurden durchsucht. Ersten Angaben nach sind Schlüssel gestohlen worden.

An der Apfelstraße verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Dienstagabend (19.05., 21.00 Uhr) und Mittwochmorgen (20.05., 06.40 Uhr) Zugang über ein Außenfenster in Büroräume eines Seniorenzentrums. Gestohlen wurde ersten Angaben nach ein Laptop.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen. Mögliche Tatzusammenhänge werden im Zuge derer ermittelt. Hinweise und Angaben zu verdächtigen Personen rund um die Tatorte nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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