Polizei Gütersloh

POL-GT: 47-jähriger Mann in Greffen schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Montagmorgen (19.05., 07.20 Uhr) wurden die Polizei über einen schwer verletzten Mann in einem Haus an der Hauptstraße informiert. Ersten Angaben nach kam es zwischen zwei Bewohnern einer Betriebsunterkunft zu einem Streit. Im Zuge dessen setzte ein 21-Jähriger gegen einen 47-Jährigen einen Hammer ein. Der 47-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Anschließend flüchtete der 21-jährige Tatverdächtige. Der Mann aus Rumänien konnte unmittelbar danach in Herzebrock-Clarholz angetroffen werden.

Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und Dienstagmittag (20.05.) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

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