Polizei Gütersloh

POL-GT: Trickdiebstahl in Wohnung - Dieb kommt als falscher Handwerker

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstagmittag (19.05., 13.00 - 13.10 Uhr) unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer älteren Dame an der Straße Auf dem Knüll erschlichen und entwendete ihr Bargeld.

Der Unbekannte gab sich als Handwerker aus und müsse die Gasleitungen in den Wohnungen des Mehrfamilienhauses prüfen. Die arglose 86-jährige Bewohnerin ließ den Mann in die Wohnung und dort in das Badezimmer. Hier hantierte der vermeintliche Handwerker im Beisein der Seniorin einige Minuten an dem Wasserhahn und an den Zuleitungen. Kurze Zeit später beendete der Unbekannte seine Arbeiten und verließ die Wohnung. Insgesamt war die 86-Jährige skeptisch und stellte anschließend den Diebstahl ihres Bargelds fest.

Der falsche Handwerker war zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß mit schlanker Statur und hatte ein westeuropäisches Aussehen. Der Mann trug dunkle Bekleidung und hatte eine Taschenlampe bei sich.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Können Sie weitere Angaben zu dem Trickdiebstahl machen oder hatten möglicherweise rund um die Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Siedlung Auf dem Knüll? Können Sie Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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