Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch im Industriegebiet von-Liebig-Straße

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Unbekannte Täter öffneten in der Donnerstagnacht (14.05., 00.30 Uhr) ein Fenster eines Firmengebäudes an der von-Liebig-Straße und gelangten in die Lagerräume. Der Tatzeitraum konnte durch ein Überwachungssystem eingegrenzt werden. Zu möglichem Diebesgut liegen derzeitig keine Angaben vor.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Können Sie Angaben zu dem Einbruch machen oder hatten möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Industriegebiet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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