Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Raub auf Tankstelle an der Hauptstraße

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Nachdem ein unbekannter Täter bereits Ende März (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6246911) Bargeld bei einem vollendeten Raub auf die Tankstelle an der Hauptstraße erbeutete, blieb es am gestrigen Montagabend (18.05.) bei einem Versuch. Auffällig bei dem erneuten Tatversuch sind parallelen in der Täterbeschreibung beider Taten. Ein möglicher Tatzusammenhang wird daher in den nun eingeleiteten Ermittlungen geprüft.

Den derzeitigen Erkenntnissen nach betrat ein maskierter Mann am gestrigen Montagabend gegen 21.35 Uhr den Tankstellenshop und forderte die Mitarbeiterin zur Herausgabe des Bargelds auf. Für den Transport der Beute legte der Täter hierbei zwar einen blauen Plastikbeutel auf den Verkaufstresen, bedrohte die Angestellte während seiner Tathandlung aber nicht mit einer Waffe. Unvermittelt konnte die Mitarbeiterin dabei fluchtartig den Verkaufsraum verlassen. Der Räuber sei direkt danach ebenfalls und ohne Beute geflüchtet, habe die Hauptstraße gequert und sei durch einen Fußpatt in Richtung Albert-Schweitzer-Weg davongelaufen.

Der Beschreibung nach war der Mann etwa 20 - 30 Jahre alt und hatte eine athletische Statur und sprach akzentfreies deutsch. Maskiert war der Täter mit einer schwarzen Ski-Maske, auf der ein weißer Totenkopf abgebildet war. Zudem war er in schwarz gekleidet, allerdings mit weißen Schuhen und trug schwarze Handschuhe dazu. Während sich der Täter über das Tankstellengelände dem Verkaufsraum näherte, nutzte er einen aufgespannten schwarzen Regenschirm.

Die Polizei sucht Zeugen. Können Sie zusätzliche Angaben zu dem Raub machen oder hatte Sie verdächtige Beobachtungen vor oder nach der Tat? Können Sie möglicherweise Hinweise auf den beschriebenen Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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