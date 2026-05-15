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Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 15-Jährigen

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Seit Mittwoch (13.05.) wird der 15-jährige Dean P. aus einer Jugendeinrichtung in Rietberg vermisst. Derzeitigen Ermittlungen zufolge könnte sich Dean P. auch im Bereich des Ruhrgebiets aufhalten.

Auf dem landesweiten Fahndungsportal des LKA NRW wurde derweil ein Foto des Vermissten eingestellt https://polizei.nrw/fahndung/203773.

Wer hat den vermissten 15-Jährigen gesehen?

Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle unter der dem Polizeiruf 110 entgegen oder die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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