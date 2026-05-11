Polizei Gütersloh

POL-GT: Die Polizei ermittelt zu zwei Raubdelikten im Stadtpark

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh ermitteln aktuell zu zwei Raubdelikten im Stadtpark, die sich am gestrigen späten Sonntagabend (10.05.) zugetragen hatten. Beide Taten fanden jeweils im Bereich der Talstraße statt. Die anzunehmenden Tatzusammenhänge werden im Laufe beider Ermittlungsverfahren geprüft.

Gegen 23.05 Uhr befuhr ein 61-jähriger Harsewinkeler mit einem Fahrrad den Stadtpark und wurde kurz vor der Talstraße am Schwanenteich von drei Personen angehalten. Einer forderte den Mann zur Herausgabe seines Bargelds auf. Nachdem ein Täter eine geringe Menge Bargeld aus der Geldbörse des 61-Jährigen entnommen hatte, durfte dieser weiterfahren.

Kurz darauf ereignete sich gegen 23.35 Uhr eine weitere Tat in Höhe der Brücke des Abrooksbachs. Dort hielten vier Personen einen 31-jährigen Mann aus Harsewinkel an, der ebenfalls auf einem Fahrrad unterwegs war. Zwei Täter hielten den Mann fest, während ein weiterer ihn schlug und die Herausgabe des Bargelds forderte. Da er kein Bargeld mit sich führte, entnahm ein Täter das Mobiltelefon des 31-Jährigen, der kurz darauf zu Fuß flüchten konnte und später die Polizei verständigte. Gemeinsam mit den eingesetzten Beamten kehrte der 31-Jährige einige Zeit später zum Tatort zurück. Dort hatten die Täter das Mobiltelefon sowie auch das Fahrrad des Harsewinkelers zurückgelassen, so dass dem Mann beides wieder ausgehändigt werden konnte.

Der Beschreibungen beider Taten nach handelt es sich um drei bis vier Personen, die zwischen jugendlichem und heranwachsendem Alter beschrieben wurden. Sie waren zwischen 1,60 Meter und 1,80 Meter unterschiedlich groß. Sie waren dunkel gekleidet, wobei ein Täter ein beiges Oberteil trug und sie hatten sich mit schwarzen Schals maskiert. Gesprochen wurde in akzentfreiem Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen. Haben Sie Hinweise auf die beschriebene Tätergruppe? Haben Sie im Stadtpark oder möglicherweise im Stadtgebiet verdächtige Beobachtungen machen können? Unterstützen Sie mit Ihren Hinweisen und Angaben die Ermittlungen der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0.

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