Polizei Gütersloh

POL-GT: Containeraufbruch an der Daltropstraße - Werkzeugzubehör gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch (12.05., 16.15 Uhr - 13.05., 06.25 Uhr) gewaltsam einen Baustellencontainer an der Daltropstraße geöffnet und diverses Werkzeugzubehör gestohlen. Dabei waren mehrfach Akkus und Ladegeräte der Hersteller Makita und Hilti sowie ein Ladegerät für einen Höhenmesser, aber auch zwei Baustellenradios und ein Bohrhammer.

Die Polizei sucht Zeugen. Können Sie weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatten Sie verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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