Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz am Wieksweg - Schlägerei mehrerer Personen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Kräfte der Polizei wurden am späten Donnerstagabend (14.05., 22.15 Uhr) zu einer Schlägerei mehrerer Personen am Wieksweg gerufen. Vor zwei angrenzenden Mehrfamilienhäusern an der Einmündung Eusterdiekstraße schlugen sich beim Eintreffen der Streifenwagen fünf Männer und zwei Frauen.

Die Beamten lösten die Auseinandersetzung umgehend auf. Die Beteiligten waren entweder Bewohner der Mehrfamilienhäuser oder kamen ebenfalls aus Rheda-Wiedenbrück. Sie machten allesamt einen deutlich alkoholisierten Eindruck. Drei 30-, 40- und 49-jährige Männer wurden im weiteren Verlauf des Einsatzes durch den Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in Krankenhäuser nach Gütersloh und Wiedenbrück gebracht. Zudem wurden die beiden 24- und 37-jährigen Frauen leicht verletzt, verzichteten aber vor Ort auf eine ambulante Behandlung.

Die Hintergründe der Schlägerei sind derzeitig noch unklar. Eine Klärung ist Bestandteil eines nun eingeleiteten Ermittlungsverfahrens. Zwei 40- und 44-jährigen Tatverdächtigen wurde der Tatvorwurf der gefährlichen Körperverletzung gemacht. Zudem wurde dem 40-Jährigen im Zuge weiterer Maßnahmen eine Blutprobe entnommen.

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