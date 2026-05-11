Polizei Gütersloh

POL-GT: 15-Jähriger mit E-Scooter bei Pkw-Kollision schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Auf der Neustädter Straße ereignete sich am Freitagmorgen (08.05., 08.10 Uhr) ein Unfall zwischen einem 45-jährigen Autofahrer und einem 15-Jährigen mit einem E-Scooter. Zuvor befuhr der 15-Jährige mit seinem Roller den Buchenweg aus Richtung der Straße Hartmanns Wäldchen und beabsichtigte die Neustädter Straße geradeaus zu queren. Hier näherte sich in dem Moment der 45-jährige Mann aus Halle mit einem VW, der von der Alleestraße kommend in Richtung der Rechts-vor-Links-Kreuzung am Buchenweg fuhr. Der Jugendliche auf dem E-Scooter nahm das vorfahrtberechtigte Auto zu spät wahr, kollidierte trotz versuchtem Ausweichmanöver mit dem VW und verletzte sich bei dem Aufprall schwer.

Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte den 15-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Klinikum.

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