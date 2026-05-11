PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: 15-Jähriger mit E-Scooter bei Pkw-Kollision schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Auf der Neustädter Straße ereignete sich am Freitagmorgen (08.05., 08.10 Uhr) ein Unfall zwischen einem 45-jährigen Autofahrer und einem 15-Jährigen mit einem E-Scooter. Zuvor befuhr der 15-Jährige mit seinem Roller den Buchenweg aus Richtung der Straße Hartmanns Wäldchen und beabsichtigte die Neustädter Straße geradeaus zu queren. Hier näherte sich in dem Moment der 45-jährige Mann aus Halle mit einem VW, der von der Alleestraße kommend in Richtung der Rechts-vor-Links-Kreuzung am Buchenweg fuhr. Der Jugendliche auf dem E-Scooter nahm das vorfahrtberechtigte Auto zu spät wahr, kollidierte trotz versuchtem Ausweichmanöver mit dem VW und verletzte sich bei dem Aufprall schwer.

Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte den 15-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Klinikum.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 11:15

    POL-GT: Dachstuhlbrand am Birkenweg

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Samstagmittag (09.05., 13.20 Uhr) rückten Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses am Birkenweg aus. Durch die starke Rauchentwicklung war der Brand bereits aus der Entfernung zu erkennen. Die Bewohner hatten das Haus noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen und waren unverletzt. Die eingesetzten Feuerwehren begannen umgehend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren