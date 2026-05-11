Polizei Gütersloh

POL-GT: Dachstuhlbrand am Birkenweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Samstagmittag (09.05., 13.20 Uhr) rückten Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses am Birkenweg aus. Durch die starke Rauchentwicklung war der Brand bereits aus der Entfernung zu erkennen. Die Bewohner hatten das Haus noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen und waren unverletzt.

Die eingesetzten Feuerwehren begannen umgehend mit den Löscharbeiten und stießen dabei auf eine Besonderheit des Daches. Statt mit herkömmlichen Dachziegeln bestand die Dachhaut vollständig aus Photovoltaik-Elementen. Dies erschwerte die Löschmaßnahmen der Feuerwehrkräfte. Zudem erlitt ein Feuerwehrmann beim Versuch das Dach zu eröffnen einen leichten Stromschlag. Er wurde in der Folge durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Brandermittler der Kriminalpolizei Gütersloh beschlagnahmten den Brandort nach Beendigung der Löscharbeiten und sehen nach ersten Einschätzungen derzeitig eine technische Ursache als Brandauslöser. Die geschätzte Schadenshöhe liegt im mittleren sechsstelligen Eurobereich.

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