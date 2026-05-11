PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrprüfung - Grundschule Oesterweg

POL-GT: Radfahrprüfung - Grundschule Oesterweg
  • Bild-Infos
  • Download

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Mittwoch (13.05., 08.40 Uhr - 09.30 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Oesterweg die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule am Müllerweg im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein. Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Mittwoch begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren. Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sicherere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 15:49

    POL-GT: Ladendieb in Untersuchungshaft

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Ein 23-jähriger Ladendieb aus Russland beabsichtigte Donnerstagnachmittag (07.05., 16.15 Uhr) eine größere Menge Festplatten aus einem Elektrofachgeschäft an der Vennstraße zu stehlen. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Mann und informierten die Polizei. Der reisende Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ein Richter ordnete am Freitag (08.05.) die Untersuchungshaft an. ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 15:29

    POL-GT: Kooperative Verkehrskontrollen in Rheda-Wiedenbrück

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Donnerstag (07.05.) führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Gütersloh gemeinsam mit dem Hauptzollamt Bielefeld, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM), dem Veterinäramt des Kreises Gütersloh sowie dem Dezernat 52 der Bezirksregierung Detmold im Bereich des Autohofs Aurea in Rheda-Wiedenbrück ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren