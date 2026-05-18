Polizei Gütersloh

POL-GT: Garagenbrand an der Osterfeldstraße

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Sonntag (17.05., 18.05 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Garagenbrand an der Osterfeldstraße informiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu Flammenbildung an einer Gasflasche gekommen war. Zwei Männer erlitten im Zuge dessen Verletzungen. Beide wurden schwer verletzt in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Die Garage brannte vollständig aus. Ein Auto, welches geparkt in der Garage stand, wurde vollständig beschädigt.

Die Ermittlungen zu der genauen Brandursache sind durch die Gütersloher Kriminalpolizei eingeleitet worden. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

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