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Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Sieweckestraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitag (15.05., 11.40 Uhr - 18.15 Uhr) sind bislang unbekannte Täter über ein Fenster in eine Wohnung an der Sieweckestraße eingebrochen.

Die Täter durchsuchten die gesamte Wohnung. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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