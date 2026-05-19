Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch am Müllerweg

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Unbekannte Täter hebelten am Montagmorgen (18.05., 09.55 - 11.00 Uhr) die Terrassentür eines Wohnhauses am Müllerweg auf und durchsuchten mehrere Räume. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Können Sie Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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