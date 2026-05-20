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Polizei Gütersloh

POL-GT: Berufsfelderkundungstag bei der Polizei Gütersloh

POL-GT: Berufsfelderkundungstag bei der Polizei Gütersloh
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Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MS) - Am 31. August 2026 findet der nächste Berufsfelderkundungstag bei der Polizei Gütersloh statt. Bis zu 20 Kinder und Jugendliche ab 13 Jahren erhalten an diesem Tag spannende Einblicke in die abwechslungsreiche Arbeitswelt bei der Polizei.

Bei Plan- und Teamspielen werden die Schülerinnen und Schüler auch selbst aktiv werden. Neben dem Alter von mindestens 13 Jahren sind der Wohnort oder der Besuch einer Schule im Kreis Gütersloh Voraussetzung für die Bewerbung. Kinder und Jugendliche ab der 8. Klasse können sich bewerben.

Bis zum 30. Juni 2026 nimmt die Polizei Bewerbungen per E-Mail an Personalwerbung.Guetersloh@polizei.nrw.de entgegen. In ihrer Bewerbung sollten die Kinder und Jugendlichen formulieren, warum sie sich für den Polizeiberuf interessieren und warum sie an dem Berufsfelderkundungstag teilnehmen möchten. Bitte der Bewerbung auch einen kurzen Lebenslauf hinzufügen.

Weitere Fragen beantwortet die Personalwerberin der Kreispolizeibehörde Gütersloh Kerstin Bitter. Sie ist unter der Telefonnummer 05241 869-2276 vormittags telefonisch erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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