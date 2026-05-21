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Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorrollerfahrer bei Pkw-Kollision schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - An der Einmündung Unter den Ulmen/ Bogenstraße ereignete sich am Mittwochmittag (20.05., 12.45 Uhr) ein Unfall, bei dem ein 60-Jähriger auf einem Motorroller schwer verletzt wurde. Eine 66-jährige Frau aus Verl befuhr mit einem Mercedes die Bogenstraße und beabsichtigte von dort nach links auf die Straße Unter den Ulmen abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr der 60-jährige Gütersloher die Straße Unter den Ulmen stadteinwärts. Bei dem Abbiegeversuch kam es zur Kollision.

Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte den 60-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum. Die 66-jährige Mercedes-Fahrerin blieb unverletzt. Der geschätzte Sachschaden lag bei rund 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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