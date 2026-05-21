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Polizei Gütersloh

POL-GT: Südring - Einbrecher kommen morgens und stehlen Bargeld

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Mittwochmorgen (20.05., 07.50 - 09.45 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Südring und haben dort Bargeld gestohlen. Der Tatort liegt zwischen der Schledebrückstraße und dem Brockweg. Ein gekipptes Fenster bot den Einbrechern die Gelegenheit in die Wohnung zu gelangen. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten schlussendlich das Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Können Sie Angaben zu dem Einbruch machen oder hatten Sie verdächtige Beobachtungen in dem Bereich des Südrings? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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