PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Mittwoch (27.05., 08.45 Uhr - 10.30 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler des Grundschulverbunds Langenberg-Benteler, am Standort Benteler, die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule an der Liesborner Straße im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein.

Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Mittwoch begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sicherere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 13:41

    POL-GT: Fahrzeugaufbrüche in Rheda-Wiedenbrück - Werkzeuge gestohlen

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Der Polizei wurden insgesamt sieben aufgebrochene Lkw oder Transporter gemeldet, welche zwischen Dienstagabend (19.05.) und Mittwochmorgen (20.05.) aufgebrochen worden sind. Die Tatorte liegen in der Ernst-Euler Straße, der Fürst-Bentheim Straße, der Nonenstraße, der Johann-Sebastian-Bach Straße, der Schlossstraße und ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 12:06

    POL-GT: Einbrüche in Steinhagen - Polizei sucht Zeugen

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Zwischen Dienstag (19.05.) und Mittwoch (20.05.) sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus und gewerbliche Betriebe in Steinhagen eingebrochen. Am Himmelreich wurde in der Nacht zu Mittwoch (20.05., 00.30 Uhr - 01.00 Uhr) in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Ein bislang unbekannter Mann brach die Hauseingangstür auf und durchsuchte anschließend Kellerräume. Genaue Angaben zu ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 09:35

    POL-GT: Motorrollerfahrer bei Pkw-Kollision schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - An der Einmündung Unter den Ulmen/ Bogenstraße ereignete sich am Mittwochmittag (20.05., 12.45 Uhr) ein Unfall, bei dem ein 60-Jähriger auf einem Motorroller schwer verletzt wurde. Eine 66-jährige Frau aus Verl befuhr mit einem Mercedes die Bogenstraße und beabsichtigte von dort nach links auf die Straße Unter den Ulmen abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr der 60-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren